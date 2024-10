Après environ quatre ans, les voitures électriques perdent en moyenne environ 50 % de leur valeur initiale. Cela est dû à des facteurs tels que l'état de la batterie, le kilométrage et les progrès technologiques rapides. Les véhicules électriques les plus jeunes, surtout au cours des 12 premiers mois, conservent mieux leur valeur que les modèles plus anciens.

Selon AutoScout24 et les experts d'Autovista, la perte de valeur des voitures électriques est significative, notamment en raison du développement rapide des nouvelles technologies et de la dégradation naturelle des batteries. INSTADRIVE EASING offre ici une solution optimale en minimisant les incertitudes et les risques liés à l'achat d'une voiture électrique d'occasion.

Avantage INSTADRIVE EASING : avec INSTADRIVE EASING, vous recevez des véhicules sélectionnés avec une garantie complète pendant toute la durée du contrat. Vous êtes ainsi protégés contre les frais de réparation inattendus et la perte de valeur est également insignifiante pour vous, puisque vous restituez simplement le véhicule à la fin de la durée.