Avec le leasing Hyundai électrique, vous pouvez conduire le véhicule de votre choix sans l'acheter en payant simplement des loyers mensuels. À la fin du contrat, vous avez le choix de rendre le véhicule ou de l'acheter en payant sa valeur résiduelle.

INSTADRIVE propose le leasing le plus complet du marché, profitez de votre Kona electric ou IONIQ 5 LR en LLD de la manière la plus simple et surtout sans le moindre risque.