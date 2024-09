Si vous utilisez un câble de recharge de type 2 pour votre Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, KONA electric ou INSTER, il est important de prêter attention à certaines caractéristiques de sécurité afin de garantir une recharge sûre et fiable.

1. Certification CE

La certification CE garantit que le câble de recharge est conforme aux normes européennes strictes en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Le câble certifié CE a passé tous les tests requis et répond aux exigences légales - un facteur fondamental pour la sécurité de votre Hyundai.

2. Classe de protection IP

Le câble de recharge doit avoir au moins la classe de protection IP44, mais idéalement IP55 ou plus. Cela garantit que votre Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, KONA électrique ou INSTER se charge en toute sécurité, même dans des conditions météorologiques défavorables, car le câble est protégé contre l'eau et la poussière.

3. Protection contre les surtensions

Un bon câble de recharge doit disposer d'une protection fiable contre les surtensions afin de protéger votre Hyundai contre d'éventuels dommages dûs à des pics de tension soudains dans le réseau électrique.

4. Protection contre les surintensités

La protection contre les surintensités est tout aussi importante : elle garantit que le câble est automatiquement déconnecté en cas d'intensité excessive. Cela empêche une surchauffe et protège votre véhicule Hyundai des dommages dûs aux surcharges.

5. Protection contre les courts-circuits

Une protection intégrée contre les courts-circuits est indispensable pour protéger votre Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, KONA Electric ou INSTER des dommages causés par les courts-circuits dans le câble de charge.

6. Résistance à la température

Choisis un câble de recharge conçu pour résister à des températures extrêmes, idéalement dans la plage de -30°C à +50°C. Cela garantit que votre câble fonctionne de manière fiable même dans des conditions climatiques extrêmes et que votre Hyundai se charge en toute sécurité.

7. Matériaux de haute qualité

Le câble doit être composé de matériaux durables et résistants tels que l'argent, le cuivre et le TPU résistant aux UV. Cette combinaison garantit une longue durée de vie et protège le câble contre les influences extérieures et les contraintes mécaniques - idéal pour les modèles Hyundai et de nombreuses autres voitures électriques.

8. Poignées ergonomiques

Il est également important d'avoir des poignées ergonomiques qui facilitent la manipulation du câble et le raccordement à votre Hyundai ainsi qu'à la station de recharge. Ces poignées doivent être antidérapantes et bien isolées afin de garantir une utilisation sûre et confortable.

9. Facilité d'utilisation

Grâce à sa conception plug-and-play pratique, le câble de recharge s'utilise rapidement et facilement, ce qui vous permet de recharger votre véhicule sans difficulté et sans devoir procéder à des réglages supplémentaires.

10. Une grande résistance mécanique

Le câble de charge doit être suffisamment robuste pour résister aux chocs et aux contraintes quotidiennes, afin de rester en bon état même en cas d'utilisation et de transport fréquents - idéal pour une utilisation quotidienne avec votre véhicule Hyundai.

Un câble de charge de type 2 qui offre ces caractéristiques de sécurité garantit la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin pour charger votre Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, KONA electric ou INSTER.