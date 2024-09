Ein E-Auto ist in der Wartung günstiger als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. Aber was kostet die Wartung des Hyundai IONIQ Elektro konkret? Was kostet der erste Service? Was kostet das zweite Service bei 60.000 km und was das dritte Service und die folgenden? Welche Schwachstellen und Mängel hat der Hyundai IONIQ Elektro? Welche Teile gehen häufig kaputt und müssen oft gewartet werden? Wie lang ist die Garantie und was solltet ihr unbedingt vor Garantieende noch überprüfen lassen? Der #Instadriver hat alle Service- und Wartungskosten von Elektroautos für euch und wird sie euch in den kommenden Videos zeigen.