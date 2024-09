Absolut! Im Audi Elektroauto Leasingvertrag sind Wartungen und Inspektionen enthalten. Unser Servicepartner BestDrive kümmert sich darum, von Routinechecks bis hin zu Reparaturen an mechanischen Komponenten wie Bremsen und Fahrwerk. Finde eine BestDrive-Filiale in deiner Nähe über unsere Werkstattsuche. Sollte keine in Reichweite sein (mehr als 50 km entfernt), kontaktiere uns einfach, und wir finden eine Lösung für dich.