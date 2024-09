In Zukunft werden alle Elektroautos von Audi in der Modellbezeichnung gerade Nummern tragen, wie beispielsweise der A2 e-tron, A4 e-tron, A6 e-tron, Q2 e-tron, Q4 e-tron und so weiter. Besonders interessant wird der Audi Q2 e-tron sein, der voraussichtlich zu einem Preis von etwa 40.000€ auf den Markt kommen wird. Trotz seines attraktiven Preises soll er eine beeindruckende Reichweite von bis zu 700 km bieten. Damit ist er eine hervorragende Wahl für alle, die ein vollelektrisches Audi-Modell suchen. Wenn du den Audi Q2 e-tron schon jetzt kaum erwarten kannst reserviere ihn am Besten gleich kostenlos bei INSTADRIVE vor.