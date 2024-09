Mercedes verwendet in seinen Elektrofahrzeugen Lithium-Ionen-Batterien. Diese Batterien sind ähnlich wie die, die in kleineren Dimensionen auch für Laptops und Smartphones verwendet werden. Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und Zuverlässigkeit, was sie ideal für den Einsatz in Elektrofahrzeugen macht.

Mit INSTADRIVE profitierst du von einer umfassenden Garantie auf die Batterie, selbst nach Ablauf der Herstellergarantie – und das gilt nicht nur für Neuwagen, sondern auch für Jung- und Gebrauchtwagen.