Die Ladezeiten variieren je nach Art der Ladeeinrichtung. An Schnellladestationen, die eine Leistung von bis zu 150 kW bieten, kann der Akku eines smart EQ fortwo von 10 auf 80% in weniger als 30 Minuten aufgeladen werden. Wird der smart an einer Wechselstromladestation oder zu Hause mit einer smart Wallbox geladen, ermöglicht eine Leistung von bis zu 22 kW (abhängig von der lokalen Stromversorgung) eine Aufladung von 10 auf 80% in weniger als drei Stunden.