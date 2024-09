BYD Company Limited, die Mutter von BYD Auto, ist ein Mischkonzern aus China mit Hauptsitz in der Provinz Guangdong, welcher in der globalen Technologiebranche eine Führungsposition einnimmt. Mit dem Schwerpunkt auf der Produktion von Akkumulatoren, insbesondere für Mobiltelefone und Elektroautos, hat sich BYD als weltweit führender Hersteller etabliert. Doch das ist längst nicht alles, was BYD auszeichnet. Der Konzern hat seine Aktivitäten erfolgreich in die Automobilindustrie ausgeweitet und sich als einer der größten Automobilhersteller sowohl in China als auch weltweit positioniert.