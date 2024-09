BYD Seal U Technische Daten

In Sachen Technologie kann der BYD Seal U problemlos mit anderen Elektro-SUVs mithalten. Mit einem 87 kWh Akku ausgestattet, bietet er eine beeindruckende WLTP-Reichweite von bis zu 500 km und eine Leistung von 218 PS. Das bedeutet, dass dieses SUV in nur 9,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h erreicht. Zudem unterstützt der Seal U Vehicle-to-Load, was ihn von vielen anderen Modellen abhebt und zusätzliche Funktionalität bietet.