Ein Fiat 500e sollte regelmäßig zur Inspektion, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten. Gemäß den Wartungsstandards von Fiat ist eine Inspektion in der Regel alle 12 Monate oder alle 15.000 Kilometer erforderlich, je nachdem, was zuerst eintritt. Es ist empfehlenswert, diese Inspektionen in einer autorisierten Fiat Werkstatt durchführen zu lassen. Dort wird dein Fahrzeug von speziell geschulten Technikern gewartet, die über das notwendige Fachwissen und die richtigen Werkzeuge verfügen. Um eine zuverlässige Fiat Werkstatt in deiner Nähe zu finden, kannst du die offizielle Fiat-Website nutzen oder unsere praktische Werkstattsuche verwenden.

Im All-Inclusive-Leasing sind die Jahresüberprüfung, Wartung und Reparaturen nach sachgemäßem Gebrauch bereits im Paket enthalten und werden von unserem Servicepartner BestDrive durchgeführt.