Der Cupra Tavascan, das sportliche Elektro-SUV von Cupra, hat eine beeindruckende Reichweite von bis zu 547 Kilometern nach dem WLTP-Testzyklus. Diese hohe Reichweite macht ihn ideal für lange Fahrten und den täglichen Einsatz.

Weitere Informationen zum Cupra Tavascan:

Leistungsstarker Elektroantrieb:

Der Cupra Tavascan verfügt über einen leistungsstarken Elektroantrieb, der dynamisches Fahrverhalten und eine beeindruckende Beschleunigung bietet.

Schnellladefunktion:

Mit der Schnellladefunktion kannst du die Batterie in kurzer Zeit wieder aufladen. In etwa 30 Minuten lässt sich die Batterie auf bis zu 80 % ihrer Kapazität laden, was besonders praktisch für lange Fahrten ist.

Fortschrittliche Technologie:

Der Tavascan ist mit modernster Technologie ausgestattet, einschließlich eines hochauflösenden Infotainment-Systems, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen und umfangreichen Konnektivitätsoptionen, die das Fahrerlebnis verbessern.

Luxuriöses Interieur:

Das Interieur des Tavascan bietet hochwertigen Komfort und modernstes Design. Mit bequemen Sitzen, hochwertigen Materialien und einem durchdachten Layout sorgt das Fahrzeug für ein luxuriöses Fahrerlebnis.

Umweltfreundlich:

Als vollelektrisches Fahrzeug trägt der Tavascan zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

Geräumiges Design:

Mit seinem geräumigen Innenraum und flexiblen Lademöglichkeiten bietet der Tavascan viel Platz für Passagiere und Gepäck, was ihn ideal für Familien und Abenteuer macht.

Der Cupra Tavascan kombiniert sportliches Design, hohe Reichweite und modernste Technologie, um ein herausragendes Fahrerlebnis zu bieten. Mit seiner beeindruckenden Reichweite und fortschrittlichen Funktionen setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Elektro-SUVs.