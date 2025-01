Im Winter kann ein Porsche Elektroauto, abhängig von den Witterungsbedingungen, eine reduzierte Reichweite aufweisen. Der Reichweitenverlust liegt in der Regel zwischen 20-30%, was stark von deinem Fahrstil und den aktuellen Wetterbedingungen abhängt. So kann beispielsweise der Porsche Taycan 4S, der normalerweise eine WLTP-Reichweite von bis zu 408 km bietet, im Winter eine geringere Reichweite aufweisen. Bei INSTADRIVE kannst du einen gebrauchten Porsche Taycan 4S zu einem unschlagbaren Preis leasen – inklusive unseres umfassenden All-Inclusive-Pakets. Mit festen monatlichen Raten und unserer Bestpreisgarantie sorgen wir dafür, dass du stets sorgenfrei unterwegs bist.