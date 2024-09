Entdecke die innovative Design-Philosophie von Kia, die mit dem EV9 begann und nun auch in den kompakteren Elektro-SUVs zum Ausdruck kommt. Der EV5 beeindruckt mit einem klaren und robusten Äußeren, das ihm eine kraftvolle Präsenz verleiht und sicherlich auch in Europa großen Anklang finden wird. Zunächst wird die Serienversion dieses kompakten SUVs in China eingeführt, bevor sie ab 2025 zu uns kommt und dabei auf den bewährten E-GMP-Baukasten setzt. Verpasse nicht die Chance, Teil der Zukunft der Elektromobilität zu sein und sichere dir schon jetzt einen Platz an der Spitze der Innovation mit dem Kia EV5!