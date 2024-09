Ein E-Auto ist in der Wartung günstiger als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. Aber was kostet die Wartung des KIA e-Niro konkret beim 1. Service, was kostet das 2. Service bei 30.000 km und was das 3. Service usw. Was hat der KIA e-Niro für Schwachstellen und Mängel? Was wird beim KIA e-Niro häufig kaputt und muss oft gewartet werden? Wie lange ist die Garantie und was solltet ihr unbedingt vor Garantieende noch überprüfen lassen? Der #Instadriver hat alle Service- und Wartungskosten des Kia e-Niro Elektroautos für euch.