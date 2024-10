Der Ford Capri kehrt zurück – diesmal als hochmodernes Elektroauto! Basierend auf der bewährten MEB-Plattform von Volkswagen, die auch den Ford Explorer Elektro antreibt, wird der neue Capri Elektro gleichermaßen mit Leistung und Effizienz begeistern. Als SUV-Coupé bringt der Capri eine sportliche und dynamische Silhouette auf die Straße, die besonders designaffine Kunden ansprechen wird.

Mit seiner modernen Technik und einem stilvollen Auftritt kombiniert der Ford Capri das Beste aus zwei Welten: die Eleganz eines Coupés und die Vielseitigkeit eines SUVs. So bietet der Capri Elektro eine spannende Option für alle, die in die Zukunft der Mobilität fahren möchten – ohne Kompromisse bei Stil und Performance. Das INSTADRIVE All-Inclusive-Leasing macht den Einstieg in die Elektromobilität besonders attraktiv: volle Garantie, ein umfassendes Servicepaket und sorgenfreies Fahren sind hier inklusive!