Wien Energie ist einer der wichtigsten Stromanbieter in Österreich. Neben dem Angebot an Hausstromprodukten bietet Wien Energie auch Tarife für das Laden von Elektroautos an und betreibt auch ein eigenes Ladenetz. Das Ladenetz umfasst allein in der Hauptstadt Wien über 2.000 Ladestationen und rund 9.000 Stück in ganz Österreich. In der Hauptstadt Wien handelt es sich überwiegend um AC-Ladestationen, um insbesondere Elektroautofahrern, die nicht daheim laden können, dennoch eine bequeme Lademöglichkeit zu bieten. Einen wichtigen Schritt nach vorne hat Wien Energie mit der Umstellung von Zeittarifen auf kWh-Tarife gemacht, und dabei bei den Blockiergebühren als einer von wenigen Anbietern auch daran gedacht, diese während der Nachtstunden zu erlassen.

Empfehlen würden wir diesen Tarif insbesondere all jenen, die keine Lademöglichkeit daheim oder am Arbeitsplatz haben. Von anderen Tarifen hebt sich Wien Energie vor allem dadurch ab, dass in der Nacht der Standzeitzuschlag entfällt und Kunden somit keine hohen Rechnungen befürchten müssen.