Rekordspenden für einen besseren Planeten:

In einer beispiellosen Aktion haben E-Auto Fahrer gemeinsam € 75.000 gespendet, um einen positiven Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Unter dem Motto "Mission for no emission" engagiert sich INSTADRIVE für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die großzügigen Spenden flossen in verschiedene Projekte: € 29.345 zur Unterstützung der Tafeln, um Lebensmittel zu retten und die Umwelt zu schützen, € 24.293,17 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für eine grünere Zukunft, und € 19.425,75 für humanitäre Hilfe durch das Deutsche Rote Kreuz. Diese beeindruckende Summe zeigt, dass E-Auto Fahrer nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Gesellschaft einen positiven Unterschied machen.