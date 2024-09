Der Peugeot e-308 glänzt mit einem äußerst niedrigen Verbrauch von nur 16,1 kWh pro 100 Kilometer, was ihn zu einem echten Spitzenreiter in Sachen Effizienz macht. Mit dieser bemerkenswerten Energieeffizienz beweist er nicht nur seine Umweltfreundlichkeit, sondern bietet auch eine kostengünstige Möglichkeit, Elektromobilität zu genießen. Wenn du dich für einen gebrauchten Peugeot e-308 interessierst, kannst du schon jetzt bei INSTADRIVE eine kostenlose Vorreservierung durchführen. So sicherst du dir nicht nur ein umweltbewusstes Fahrzeug, sondern auch die Gewissheit, dass du einen erstklassigen Wagen zum besten Preis erhältst, dank des INSTADRIVE All-Inclusive-Leasings.