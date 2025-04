Déclinée en 3 versions, la Renault Mégane électrique est disponible à partir de 34.000 € bonus écologique non déduit. Les plus petits budgets pourraient se laisser séduire par la Renault Twingo électrique et son prix bonus écologique non déduit de 25.500 €.

La Megane E-Tech 100% Électrique combine un design de berline compacte avec des éléments de crossover et une partie arrière travaillée. Elle présente des lignes épurées et aérodynamiques, rehaussées par des accents dorés et des phares à LED intégraux, conférant à la voiture une esthétique élégante et dynamique.

Elle peut parcourir jusqu'à 470 km selon le protocole WLTP grâce à son moteur électrique de 160 kW (220 chevaux) et peut accueillir cinq passagers.