Mentions légales

Informations conformes au § 5 de la loi sur le commerce électronique

Mentions légales conformes aux § 24, § 25 de la loi relative aux médias

Publication conforme au § 14 du code des sociétés

Conditions d’utilisation

Exploitant du site web, propriétaire du média et éditeur : INSTADRIVER Media GmbH

Société dont le siège social est situé à 1160 Wien, Lerchenfelder Gürtel 43, enregistré auprès Registre du Commerce et des Sociétés.

Numéro du registre du commerce et des sociétés : 549911v

Adresse: Lerchenfelder Gürtel 43, 1160 Wien

Téléphone : 0800 80 80 906

E-Mail: office@insta-drive.com

Éditeur : INSTADRIVER Media GmbH

Directeur de la publication

Philipp Halla, COO

Andreas Mutter, Fondateur & COO

OFFRE EASING FRANCE:

INSTADRIVE SARL

Société dont le siège social est situé à 75116 Paris, 32-34 Avenue Kleber, enregistré auprès Registre du Commerce et des Sociétés.

Numéro du registre du commerce et des sociétés : 471711v

Numéro de TVA intracommunautaire : ATU72472228

Adresse: 75116 Paris, 32-34 Avenue Kleber

Téléphone : 0800 94 30 06

E-Mail: office@insta-drive.com

Activité : Location de bien meubles (véhicules à moteur électrique) à l’exception des armes, des dispositifs médicaux et des avions.

Éditeur : INSTADRIVE SARL

Numéro d’enregistrement de l’entreprise: 921-733-960

Directeur de la publication

Philipp Halla, COO

Andreas Mutter, Fondateur & COO

Informations

La finalité du site web d’INSTADRIVE SARL est de fournir des informations sur notre entreprise, nos services et nos produits ainsi que des informations connexes. Ces informations ne constituent pas une offre au sens juridique du terme.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce site ont été rédigées avec soin et sont mises à jour en permanence. INSTADRIVE SARL décline toutefois toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de ces informations. INSTADRIVE SARL s’efforce de mettre le site web à disposition à tout moment, mais décline toute responsabilité en cas d’indisponibilité totale ou partielle de ce site pendant un certain temps. Les informations contenues sur le site ne constituent en aucun cas un conseil juridique, un conseil en investissement ou tout autre conseil. Pour des informations fermes sur nos produits et services, nous renvoyons à nos documents contractuels et aux conditions contractuelles sur lesquels ils reposent.

INSTADRIVE SARL n’est en aucun cas responsable d’éventuels dommages directs ou indirects ou de dommages consécutifs résultant de l’utilisation d’informations ou de matériel provenant du site web d’INSTADRIVE SARL ou de l’accès à d’autres sites web via des liens.

INSTADRIVE SARL n’assume aucune responsabilité quant à l’absence de virus ou d’autres composants nuisibles dans les informations, logiciels ou autres matériels accessibles via son site web.

Tous les noms de produits et de marques utilisés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.