Découvrez la mobilité électrique dans toute sa diversité avec le leasing de la Peugeot e-308 chez INSTADRIVE ! Notre forfait tout compris ne comprend pas seulement cette superbe voiture électrique, mais offre également, l'entretien, la garantie complète et bien plus encore. Grâce à nos options de leasing flexibles, vous pouvez non seulement profiter des performances écologiques de la e-308, mais aussi éviter des frais imprévus. Bien que la e-308 ne soit pas encore disponible en tant que voiture d'occasion, vous pouvez d'ores et déjà effectuer une précommande gratuite chez nous et faire ainsi un pas vers la mobilité durable. Profitez de cette opportunité pour participer activement à l'avenir de la mobilité et profiter d'une expérience de conduite non seulement écologique, mais aussi économique !