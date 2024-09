Le leasing Volvo présente de nombreux avantages. Tout d'abord, les coûts mensuels sont souvent inférieurs à ceux de l'achat traditionnel, ce qui permet d'accéder à des modèles plus récents et mieux équipés pour un coût réduit. Ensuite, le leasing permet de changer de véhicule tous les 2 à 4 ans, vous offrant ainsi l'accès aux dernières innovations technologiques et de sécurité. De plus, le contrat de leasing d’INSTADRIVE inclus souvent des forfaits de maintenance, simplifiant la gestion de l'entretien de votre voiture. L’assurance de votre Volvo électrique est compris dans le forfait INSTADRIVE.

En termes de flexibilité, le leasing INSTADRIVE propose des durées de contrat et des kilométrages ajustables en fonction de vos besoins spécifiques. Enfin, à la fin du contrat vous retournez votre Volvo électrique. Cette flexibilité élimine les préoccupations liées à la dépréciation du véhicule. Vous n’avez pas à vous soucier, non plus, de la qualité de vous batteries.

En résumé, le leasing Volvo d’INSTADRIVE combine des avantages financiers et une flexibilité qui peuvent être plus attrayants que l'achat classique.