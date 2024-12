La Nissan Micra EV pose de nouveaux jalons en matière de rapport qualité-prix. Avec un prix estimé à seulement 25.000 €, la petite voiture électrique sera l'un des modèles de voiture électrique Nissan les plus abordables. Cela la rend idéale non seulement pour les débutants en matière de mobilité électrique, mais aussi pour tous ceux qui recherchent une citadine fiable et moderne. La Nissan Micra électrique vous offre une combinaison réussie d'autonomie élevée, de technologie innovante et d'un prix de départ très avantageux.

Le forfait INSTADRIVE tout inclus est encore plus avantageux : pour seulement 215 € par mois environ, vous pouvez acquérir la Nissan Micra électrique en leasing et bénéficier d'un forfait sans tracas. Il ne comprend pas seulement le véhicule lui-même, mais aussi l'assurance, l'entretien et de nombreux autres services : une alternative idéale à l'achat. La Nissan Micra EV 2025 est donc parfaite pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'électromobilité de manière économique, flexible et sans souci. Que ce soit pour les trajets quotidiens ou les déplacements en ville, la Nissan Micra EV allie confort, efficacité et prix convaincant. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander gratuitement !