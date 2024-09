Au cours de nombreuses années passées à l'étranger, les deux fondateurs d'INSTADRIVE ont constaté de près les effets néfastes de la pollution atmosphérique et sonore due au trafic. Soucieux de la santé de leurs enfants, ils se sont mis à chercher des moyens de promouvoir une mobilité respectueuse de l'environnement. En créant INSTADRIVE, ils se sont fixés pour objectif de révolutionner la distribution automobile et de rendre l'électromobilité accessible et abordable aux particuliers comme aux entreprises.

INSTADRIVE est un prestataire de services qui propose à ses clients un abonnement sans souci pour l'utilisation d'une voiture électrique. En plus du conseil multimarque, cet abonnement comprend le financement, l'assurance, l'immatriculation, l'entretien, le traitement des subventions, etc. Toutes ces prestations sont couvertes par une mensualité attractive. Par conséquent, les clients n'ont plus à s'inquiéter de la vente et de la valeur résiduelle de leur véhicule, qui peut être difficile à estimer. Il leur suffit de configurer la voiture de leurs rêves et de l'utiliser pendant la durée du contrat, qui varie entre 2 et 6 ans. Qui plus est, et à la différence des concessionnaires traditionnels, tous les modèles de voitures électriques sont proposés et ce, quelle que soit la marque. Le conseil est assuré par des spécialistes disposant de longues années d'expérience dans le domaine de l'électromobilité. Ils sont facilement joignables via la hotline électromobilité d'INSTADRIVE et se focalisent sur l'accompagnement du client avant et pendant toute la durée du contrat. Voila comment INSTADRIVE offre à ses clients la sécurité nécessaire pour se lancer sans risque dans l'électromobilité et accélèrer la transition énergétique.

Philipp Halla, Fondateur & CEO

Andreas Mutter, Fondateur & CEO