Le modèle MG4 électrique le plus accessible est proposé à 23.990 € (bonus écologique non inclus) dans sa finition Standard et à partir de 40.490 € dans sa finition XPOWER, plus performante et logiquement plus chère.

Face à l'investissement que représente l'achat de la MG4 électrique, le leasing se révèle être une option avantageuse. Cette méthode est d'ailleurs la préférée des professionnels, avec 65% des véhicules d'entreprise optant pour la Location Longue Durée (LLD). Le leasing gagne en popularité auprès des paticuliers, offrant une solution pour éviter la dépréciation de son véhicule tout en maîtrisant son budget grâce à des paiements mensuels constants.

