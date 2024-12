Le Citroën e-C5 Aircross devrait être lancé sur le marché avec un prix de départ d'environ 50 000 €. Citroën propose ainsi une voiture électrique moderne dotée d'un équipement généreux et du mélange typique de confort, d'élégance et de fonctionnalité qui a fait la réputation de la marque. L'e-C5 Aircross doit non seulement offrir une autonomie adaptée à un usage quotidien et une technologie performante, mais aussi souligner le confort et la polyvalence d'un SUV.

Si l'achat d'un véhicule électrque est trop peu flexible pour vous, l'abonnement INSTADRIVE tout inclus pourrait être la solution parfaite pour vous. Avec un tarif estimé à environ 410 € par mois, vous profitez de tous les avantages du e-C5 Aircross sans avoir à vous soucier de l'entretien, de l'assurance ou des Pneus, tout est déjà inclus. Vous ne payez plus que l'électricité et vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'expérience de conduite. L'e-C5 Aircross n'est donc pas seulement un choix écologique, mais aussi un choix sans stress pour votre entrée dans le monde de la mobilité électrique.