Si vous utilisez un câble de charge de type 2 pour votre KIA e-Niro, EV3, EV6 ou EV9, il est essentiel de prêter attention à certaines caractéristiques de sécurité afin de garantir une charge sûre et fiable.

1. Certification CE

Elle garantit que le câble de recharge est conforme aux normes européennes strictes en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Le marquage CE est donc un facteur de sécurité important. Un câble certifié CE a passé tous les tests nécessaires et répond aux exigences légales - une condition fondamentale pour le chargement de votre KIA.

2. Classe de protection IP

Le câble de chargement doit avoir au moins la classe de protection IP44, ou mieux encore IP55 ou plus. Cela garantit que votre KIA e-Niro, EV3, EV6 ou EV9 sera chargée en toute sécurité, même dans des conditions météorologiques défavorables, car le câble est protégé contre l'eau et la poussière.

3. Protection contre les surtensions

Un bon câble de recharge avec une protection fiable contre les surtensions protège votre KIA contre les pics de tension soudains dans le réseau électrique.

4. Protection contre les surintensités

Un autre aspect important de la sécurité est la protection contre les surintensités, qui veille à ce que le câble se coupe automatiquement en cas d'intensité excessive. Cela permet d'éviter la surchauffe et de protéger votre véhicule KIA contre d'éventuels dommages dûs à une surcharge.

5. Protection contre les courts-circuits

Une protection intégrée contre les courts-circuits protège votre KIA e-Niro, EV3, EV6 ou EV9 contre les dommages causés par les courts-circuits dans le câble de charge.

7. Résistance à la température

Un câble de recharge qui résiste à des températures extrêmes, idéalement entre -30°C et +50°C, est essentiel pour garantir que votre KIA se recharge de manière fiable, même dans des conditions climatiques extrêmes.

8. Matériaux de haute qualité

Fabriqué à partir de matériaux de première qualité tels que l'argent, le cuivre et le TPU résistant aux UV, le câble est non seulement durable, mais est également protégé contre les influences extérieures et les contraintes mécaniques - idéal pour les modèles KIA et aussi pour de nombreuses autres voitures électriques.

9. Poignées ergonomiques

Pour faciliter la manipulation du câble et son raccordement à votre KIA et à la station de recharge, des poignées ergonomiques sont indispensables. Celles-ci doivent être antidérapantes et bien isolées afin de garantir une utilisation sûre et confortable.

10. Facilité d'utilisation

Un design plug-and-play pratique garantit que le câble de recharge peut être utilisé rapidement et facilement, de sorte que vous puissiez recharger votre véhicule sans problème et sans devoir effectuer de réglages supplémentaires.

11. Une grande résistance mécanique

Le câble de charge doit également être suffisamment robuste pour résister aux chocs et aux sollicitations quotidiennes, afin de rester en parfait état de marche, même en cas d'utilisation et de transport fréquents - idéal pour la vie quotidienne avec votre véhicule KIA.

Un câble de charge de type 2 qui présente ces caractéristiques de sécurité vous offre la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin pour charger votre KIA e-Niro, EV3, EV6 ou EV9.