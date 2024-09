Pour votre modèle ID. de Volkswagen, le choix du bon câble de recharge est essentiel pour garantir une recharge efficace et sûre. Si vous êtes à la recherche d'un câble de recharge optimal pour votre VW ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz ou ID.7, vous devrez envisager un câble de recharge de type 2, exactement comme celui-ci.

Câble de recharge type 2 Volkswagen d'INSTADRIVE : 11 kW vs. 22 kW

Câble de recharge 11 kW

Le câble de recharge Volkswagen Type 2 11 kW d'INSTADRIVE est idéal pour une utilisation quotidienne. Il offre une combinaison équilibrée de vitesse de charge et d'efficacité énergétique. Avec une charge triphasée et une intensité de courant allant jusqu'à 16 ampères par phase, vous pouvez charger votre modèle VW ID. confortablement chez vous sur votre Wallbox ou sur des stations de charge publiques ayant une puissance allant jusqu'à 11 kW.

Compatibilité : ce câble de recharge 11 kW est entièrement compatible avec tous les modèles Volkswagen ID., y compris ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz et ID.7. Il garantit une recharge sûre et efficace.

Câble de recharge 22 kW

Le câble de recharge Volkswagen de type 2 22 kW d'INSTADRIVE est le choix optimal si vous préfèrez des temps de recharge plus rapides. Bien que les modèles VW ID. actuels soient limités à une puissance de charge de 11 kW, ce câble offre une flexibilité à l'épreuve du temps grâce à son soutien jusqu'à 32 ampères par phase. Il vous permet de recharger beaucoup plus rapidement aux stations de recharge haute puissance si Volkswagen autorise des puissances de recharge plus élevées dans ses futurs modèles.

Compatibilité : le câble de recharge 22 kW est également entièrement compatible avec tous les modèles Volkswagen ID. actuels. Grâce à une capacité de puissance plus élevée, vous êtes parfaitement équipé !

Pourquoi un câble de recharge de 22 kW si mon modèle VW ID. ne supporte que 11 kW ?

Avec le câble de recharge Volkswagen Type 2 22 kW d'INSTADRIVE, vous êtes préparé pour le futur de l'électromobilité. Même si votre modèle VW ID. actuel est limité à 11 kW, ce câble peut être utilisé sur des stations de recharge plus puissantes, ce qui est être particulièrement avantageux pour les modèles futurs. Vous serez ainsi bien équipé lors des évolutions technologiques et que les vitesses de charge plus élevées seront possibles.