Si vous utilisez un câble de recharge de type 2 pour votre BMW i3, i4, i5, i7 ou BMW iX, iX1, iX2 et iX3, vous devez vous assurer qu'il présente certaines caractéristiques de sécurité afin de garantir une charge sûre et fiable.

1. La certification CE

Le marquage CE signale que le câble de recharge répond aux normes européennes strictes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Un câble certifié CE a passé avec succès tous les tests requis et répond aux exigences légales - un critère décisif lors du chargement de votre BMW.

2. La classe de protection IP

Pour s'assurer que le câble de recharge est protégé contre la pénétration d'eau et de poussière, il doit avoir au moins la classe IP44, mais idéalement IP55 ou plus. Ainsi, votre BMW i3, i4, i5, i7 ou BMW iX, iX1, iX2 et iX3 sera rechargée en toute sécurité, même dans des conditions météorologiques défavorables.

3. La protection contre les surtensions

Un câble de recharge de haute qualité doit disposer d'une protection efficace contre les surtensions. Cela préserve votre BMW des dommages qui pourraient être causés par des chocs de tension soudains dans le réseau électrique.

4. La protection contre les surintensités

La protection contre les surintensités coupe automatiquement le câble en cas d'intensité excessive. Cela évite une surchauffe et protège votre BMW des dommages potentiels qui pourraient être causés par une surcharge.

5. La protection contre les courts-circuits

Une protection intégrée contre les courts-circuits est également indispensable. Elle protège ta BMW i3, i4, i5, i7 ou BMW iX, iX1, iX2 et iX3 contre les éventuels dommages causés par des courts-circuits dans le câble de recharge.

6. Résistance à la chaleur

Un bon câble de recharge de type 2 doit être adapté à des plages de températures extrêmes, idéalement de -30°C à +50°C. vous pouvez ainsi vous assurer que votre câble fonctionne de manière fiable même dans des conditions météorologiques extrêmes et que votre BMW se recharge en toute sécurité.

7. Les matériaux de haute qualité

Le câble doit être composé de matériaux robustes comme l'argent, le cuivre et le TPU (polyuréthane thermoplastique) résistant aux UV. Ces matériaux garantissent non seulement une longue durée de vie, mais offrent également une excellente protection contre les influences extérieures et les contraintes mécaniques - parfait pour tous les modèles BMW.

8. Les poignées ergonomiques

Des poignées ergonomiques rendent la manipulation et le raccordement du câble à ta BMW et à la station de recharge particulièrement faciles. Les poignées doivent être antidérapantes et bien isolées afin de garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation.

9. La fonction plug-and-play

Un design plug-and-play convivial te permet d'utiliser le câble de recharge rapidement et facilement, sans devoir procéder à des réglages supplémentaires.

10. Résistance mécanique

Votre câble reste ainsi en parfait état, même en cas d'utilisation et de transport fréquents - idéal pour une utilisation quotidienne sur les véhicules BMW.

Un câble de recharge de type 2 doté de ces caractéristiques de sécurité vous garantit la sécurité et la fiabilité dont vous avez besoin pour recharger votre BMW i3, i4, i5, i7 ou BMW iX, iX1, iX2 et iX3. Veillez à ce que le câble de recharge que vous avez choisi présente ces caractéristiques afin de garantir une expérience de recharge sûre et efficace.

