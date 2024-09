Nouvelle voiture Kia EV2

La nouvelle Kia EV2, qui sera lancée en 2025, promet des performances et une autonomie impressionnantes. Construite sur la même plateforme que la Hyundai Inster, l'EV2 offre une autonomie sensationnelle de 440 km selon WLTP. Avec un design élancé, une technologie moderne et une propulsion électrique efficace, elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la mobilité électrique. L'EV2 mise sur une grande qualité et rend le passage à une expérience de conduite durable encore plus attrayant - parfait pour le quotidien et les longs trajets.