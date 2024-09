Allego propose des bornes de recharge pour véhicules électriques, incluant des bornes AC jusqu'à 22 kW et DC jusqu'à 350 kW. Leur réseau couvre les autoroutes et les grandes villes en Europe, offrant des solutions de recharge rapides et fiables. Allego se distingue par une infrastructure accessible et une application mobile pour localiser et gérer les recharges. Allego propose comme Tesla et Ionity des Ultra Chargers.