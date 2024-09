Skoda Epiq : Données techniques

Pour l'Epiq, Skoda mise sur la plateforme MEB Entry, qui se distingue de la MEB normale par quelques aspects. L'Epiq ne mesure que 4,10 m de long, mais sera presque aussi spacieux que le Karoq et son volume de coffre sera même supérieur à celui de certaines voitures de classe moyenne. Contrairement aux modèles précédents, l'Epiq aura une traction avant et donc un moteur électrique à l'avant. On ne sait pas encore si celui-ci reprendra les caractéristiques de puissance de la VW ID.2, mais c'est fort probable. L'Epiq devrait réaliser le sprint standard de 0 à 100km/h en moins de 7 secondes et, en conduite normale, avoir une bonne autonomie de plus de 400km selon WLTP. La recharge de 10 à 80% devrait être possible en seulement 20 minutes. La vitesse maximale est la même que pour les autres modèles MEB et s'élève à 160km/h.