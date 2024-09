Erste Schritte mit deinem Tesla Model 3: Aktivierung, Bedienung und Einstellungen

Login: Melde Dich mit Deiner E-Mail-Adresse und Deinem Passwort in Deinem Tesla-Konto an.

Fahrzeug hinzufügen: Klicke auf "Fahrzeug hinzufügen" und gib die Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) Deines Tesla Model 3 ein. Diese findest Du in Deinen Fahrzeugdokumenten oder an verschiedenen Stellen am Fahrzeug (z.B. am unteren Rand der Windschutzscheibe an der Fahrerseite).