Neuvorstellung Audi A2 e-tron

Unterhalb des A3 bringt Audi eigentlich keine neuen Modelle mehr auf den Markt, doch nun kündigt sich doch der A2 e-tron für 2027 an. Gemeint ist hier jedoch nicht jenes Modell, welches wir bisher als A2 kannten, sondern ein Kompaktwagen auf Basis des Audi A3. Audi bringt nämlich alle zukünftigen Elektroautos mit geraden Ziffern in der Modellbezeichnung und alle Verbrenner mit ungeraden Ziffern in der Modellbezeichnung. Der Audi A2 e-tron kommt 2027 auf den Markt und soll mit bis zu 700km Reichweite in der Kompaktklasse begeistern.