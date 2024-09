Hyundai Inster Technische Daten

Was genau an technischen Daten der neue Hyundai Inster bieten wird ist noch nicht ganz klar. Da es das Modell in Südkorea auch als Verbrenner gibt, wird der Casper EV wie auch der Kona EV nicht auf der E-GMP-Plattform aufbauen. Der Hyundai Inster (Casper EV) dürfte jedoch etwa über eine Reichweite von 250 bis 300km verfügen und dafür mit einem etwa 49kWh großen Akku ausgestattet sein. Ladetechnisch ist auch noch nichts fixiert, wir halten eine Schnellladeleistung von etwa 120kW, wie beim ersten Ioniq Elektro, für möglich. Die AC-Ladeleistung könnte bei 11kW liegen. Die Motorleistung könnte bei etwa 116PS liegen, was für ein so kleines Fahrzeug vollkommen ausreichend wäre. Genau dasselbe gilt auch für die Maximalgeschwindigkeit, welche in etwa bei 150km/h liegen könnte. Dafür bekommen Kunden aber ein sehr solides Elektroauto für nur 25.000 CHF.