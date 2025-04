Citroën bietet eine vielfältige Auswahl an Elektroautos, die für jeden Bedarf das passende Modell bereithalten. Dazu zählen der Citroën ë-C4, der geräumige ë-Berlingo, der vielseitige ë-Spacetourer und der kompakte ë-C3. Neu in der Reihe ist der Citroën ë-C5 Aircross, der mit seinem großzügigen Innenraum und Kofferraumvolumen die ideale Wahl für Familien ist. Ob für die Stadt oder lange Reisen, mit diesen Modellen findest du das perfekte Elektroauto. Den Citroën ë-C5 Aircross 2025 kannst du schon jetzt kostenlos bei INSTADRIVE vorbestellen – dein komfortabler Einstieg in die Welt der Elektromobilität!