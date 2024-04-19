Werkstatt-Service mit Euromaster
Euromaster Werkstätten in deiner Nähe für dein INSTADRIVE E-Auto
Als Teil des europaweiten Euromaster-Netzwerks ist Euromaster Schweiz mit den Anforderungen seiner Kundinnen und Kunden bestens vertraut. Dank zentraler Organisation und lokaler Präsenz werden auch komplexe Serviceanforderungen zuverlässig und reibungslos erfüllt – mit Fachkompetenz, Erfahrung und modernster Ausstattung.
Alles im All-inclusive-Paket: Versicherung, Wartung, Service, Reifen etc. - und natürlich mit voller Garantie über die Laufzeit.
Ford Mustang Mach-E ER AWD
2021 - 2022
Reichweite (WLTP)
Ladedauer (DC)
540 km
45 min
ab 560 CHF mtl.
7 Gründe, warum Euromaster Schweiz der Werkstattpartner von INSTADRIVE ist
1
Kompetenz rund ums Elektroauto
Suchst du eine verlässliche Anlaufstelle für Wartung, Radwechsel oder Reparaturen? Euromaster Schweiz ist mit modernen Standorten in deiner Nähe für dich da – damit du mit deinem INSTADRIVE Fahrzeug jederzeit sicher und sorgenfrei unterwegs bleibst.
2
Alles aus einer Hand
Warum mehrere Betriebe anfahren, wenn es auch einfach geht? Bei Euromaster erhältst du Reifenservice, Fahrzeugwartung und vieles mehr an einem Ort – schnell, professionell und effizient. So bleibt dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.
3
Dein E-Auto in guten Händen
Wenn es um Service und Sicherheit geht, willst du kein Risiko eingehen. Die Fachleute bei Euromaster Schweiz sind speziell auf Elektrofahrzeuge geschult – mit dem nötigen Know-how, modernster Prüftechnik und echtem Qualitätsanspruch.
4
Individuelle Lösungen für dein Fahrzeug
Jedes INSTADRIVE Fahrzeug ist anders – und genau so wird es bei Euromaster behandelt. Du bekommst Lösungen, die auf dein Modell und deine Nutzung zugeschnitten sind – persönlich, flexibel und bedarfsgerecht.
5
Werkstattnetz in der ganzen Schweiz
Ob in Zürich, Bern oder Basel: Euromaster ist mit rund 30 Standorten schweizweit vertreten. So findest du immer eine Werkstatt in der Nähe – ohne Umwege, ohne lange Wartezeiten.
6
Kostentransparenz für INSTADRIVE Kundinnen und Kunden
Unerwartete Reparaturkosten? Nicht bei uns. Als INSTADRIVE Partner bietet Euromaster faire Konditionen und klar definierte Leistungen. Du kannst dich auf transparente Preise und verlässlichen Service verlassen – ganz ohne böse Überraschungen.
7
Erfahrung trifft Zukunft
Euromaster Schweiz verbindet langjährige Erfahrung im Reifen- und Autoservice mit modernem Know-how rund um Elektromobilität. So profitierst du von bewährter Qualität und innovativen Lösungen – perfekt abgestimmt auf dein INSTADRIVE E-Auto.
Kostenlosen Termin buchen. Beraten lassen. 100 € geschenkt!
Finde gemeinsam mit unserem exzellenten Kundenservice die optimale Mobilitätslösung für dein Unternehmen und erhalte bei Vertragsabschluss innerhalb von 14 Tagen 100 € geschenkt!
Simona Marino
Verkaufsleiterin
Bei INSTADRIVE ist alles INKLUSIVE
Das nennen wir EASING
Vollkaskoversicherung
Rundum geschützt mit Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.
Wartung & Service
Service nach Herstellervorgabe und Hauptuntersuchungen ("TÜV") gewährleisten den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.
Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.
Reifenpaket
Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.
Gebühren & Boni
Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und/oder Vertragsgebühren. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver und nimmt dir die Sorge um bürokratische Hürden.
24/7 Pannenhilfe
Mit der 24/7 Pannenhilfe bist du jederzeit abgesichert. Bei einer Panne oder einem technischen Problem steht dir unser Service rund um die Uhr zur Verfügung, sodass du schnell wieder mobil bist.
EASING
VS
Leasing
EASING
VS
Leasing
Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
8-fach-Bereifung
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein
ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!
