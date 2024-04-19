1 Kompetenz rund ums Elektroauto Suchst du eine verlässliche Anlaufstelle für Wartung, Radwechsel oder Reparaturen? Euromaster Schweiz ist mit modernen Standorten in deiner Nähe für dich da – damit du mit deinem INSTADRIVE Fahrzeug jederzeit sicher und sorgenfrei unterwegs bleibst.

2 Alles aus einer Hand Warum mehrere Betriebe anfahren, wenn es auch einfach geht? Bei Euromaster erhältst du Reifenservice, Fahrzeugwartung und vieles mehr an einem Ort – schnell, professionell und effizient. So bleibt dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

3 Dein E-Auto in guten Händen Wenn es um Service und Sicherheit geht, willst du kein Risiko eingehen. Die Fachleute bei Euromaster Schweiz sind speziell auf Elektrofahrzeuge geschult – mit dem nötigen Know-how, modernster Prüftechnik und echtem Qualitätsanspruch.

4 Individuelle Lösungen für dein Fahrzeug Jedes INSTADRIVE Fahrzeug ist anders – und genau so wird es bei Euromaster behandelt. Du bekommst Lösungen, die auf dein Modell und deine Nutzung zugeschnitten sind – persönlich, flexibel und bedarfsgerecht.

5 Werkstattnetz in der ganzen Schweiz Ob in Zürich, Bern oder Basel: Euromaster ist mit rund 30 Standorten schweizweit vertreten. So findest du immer eine Werkstatt in der Nähe – ohne Umwege, ohne lange Wartezeiten.

6 Kostentransparenz für INSTADRIVE Kundinnen und Kunden Unerwartete Reparaturkosten? Nicht bei uns. Als INSTADRIVE Partner bietet Euromaster faire Konditionen und klar definierte Leistungen. Du kannst dich auf transparente Preise und verlässlichen Service verlassen – ganz ohne böse Überraschungen.