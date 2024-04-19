Zurück zur Startseite
Werkstatt-Service mit Euromaster

Fachgerechte E-Auto-Inspektion

Top-Reifenservice für dein E-Auto

Alles rund ums Elektroauto - Finde Deine Werkstatt

Euromaster Werkstätten in deiner Nähe für dein INSTADRIVE E-Auto

Als Teil des europaweiten Euromaster-Netzwerks ist Euromaster Schweiz mit den Anforderungen seiner Kundinnen und Kunden bestens vertraut. Dank zentraler Organisation und lokaler Präsenz werden auch komplexe Serviceanforderungen zuverlässig und reibungslos erfüllt – mit Fachkompetenz, Erfahrung und modernster Ausstattung.

Alles im All-inclusive-Paket: Versicherung, Wartung, Service, Reifen etc. - und natürlich mit voller Garantie über die Laufzeit.

Ford Mustang Mach-E ER AWD

2021 - 2022

Reichweite (WLTP)

Ladedauer (DC)

540 km

45 min

ab 560 CHF mtl.

7 Gründe, warum Euromaster Schweiz der Werkstattpartner von INSTADRIVE ist

1

Kompetenz rund ums Elektroauto

Suchst du eine verlässliche Anlaufstelle für Wartung, Radwechsel oder Reparaturen? Euromaster Schweiz ist mit modernen Standorten in deiner Nähe für dich da – damit du mit deinem INSTADRIVE Fahrzeug jederzeit sicher und sorgenfrei unterwegs bleibst.

2

Alles aus einer Hand

Warum mehrere Betriebe anfahren, wenn es auch einfach geht? Bei Euromaster erhältst du Reifenservice, Fahrzeugwartung und vieles mehr an einem Ort – schnell, professionell und effizient. So bleibt dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

3

Dein E-Auto in guten Händen

Wenn es um Service und Sicherheit geht, willst du kein Risiko eingehen. Die Fachleute bei Euromaster Schweiz sind speziell auf Elektrofahrzeuge geschult – mit dem nötigen Know-how, modernster Prüftechnik und echtem Qualitätsanspruch.

4

Individuelle Lösungen für dein Fahrzeug

Jedes INSTADRIVE Fahrzeug ist anders – und genau so wird es bei Euromaster behandelt. Du bekommst Lösungen, die auf dein Modell und deine Nutzung zugeschnitten sind – persönlich, flexibel und bedarfsgerecht.

5

Werkstattnetz in der ganzen Schweiz

Ob in Zürich, Bern oder Basel: Euromaster ist mit rund 30 Standorten schweizweit vertreten. So findest du immer eine Werkstatt in der Nähe – ohne Umwege, ohne lange Wartezeiten.

6

Kostentransparenz für INSTADRIVE Kundinnen und Kunden

Unerwartete Reparaturkosten? Nicht bei uns. Als INSTADRIVE Partner bietet Euromaster faire Konditionen und klar definierte Leistungen. Du kannst dich auf transparente Preise und verlässlichen Service verlassen – ganz ohne böse Überraschungen.

7

Erfahrung trifft Zukunft

Euromaster Schweiz verbindet langjährige Erfahrung im Reifen- und Autoservice mit modernem Know-how rund um Elektromobilität. So profitierst du von bewährter Qualität und innovativen Lösungen – perfekt abgestimmt auf dein INSTADRIVE E-Auto.

Top E-Autos

Alles im All-inclusive-Leasing dabei. Auch volle Garantie.

Ford Mustang Mach-E ER AWD
Rot

Ford Mustang Mach-E ER AWD

2021 - 2022

Lieferzeit

ab 2 Wochen

Reichweite (WLTP)

540 km

Ladedauer (DC)

45 min

ab 560 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Tesla Model 3 LR
DunkelHell

Tesla Model 3 LR

2021 - 2022

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

580 km

Ladedauer (DC)

22 min

ab 461 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Tesla Model Y LR Allradantrieb
HellDunkel

Tesla Model Y LR Allradantrieb

2021 - 2022

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

507 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab 545 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Volkswagen ID.3 Pro Performance
HellDunkel

Volkswagen ID.3 Pro Performance

2020 - 2021

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab 271 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Volkswagen ID.4 Pro Performance
HellDunkel

Volkswagen ID.4 Pro Performance

2022 - 2023

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

496 km

Ladedauer (DC)

38 min

ab 429 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Renault Zoe E-Tech Electric R135
HellDunkel

Renault Zoe E-Tech Electric R135

2020 - 2021

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

385 km

Ladedauer (DC)

60 min

ab 217 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Renault Megane E-Tech Electric EV60 220 hp
HellDunkel

Renault Megane E-Tech Electric EV60 220 hp

2022 - 2023

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

450 km

Ladedauer (DC)

42 min

ab 356 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Fiat 500e Coupé
HellDunkel

Fiat 500e Coupé

2021 - 2022

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

312 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab 222 CHF mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten

Elektroautos im All-Inclusive Leasing

Bei INSTADRIVE ist alles INKLUSIVE

Das nennen wir EASING

Versicherungs Icon

Vollkaskoversicherung

Rundum geschützt mit Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und Hauptuntersuchungen ("TÜV") gewährleisten den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.

Garantie Icon

Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Reifenpaket

Reifenpaket

Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren & Boni

Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und/oder Vertragsgebühren. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver und nimmt dir die Sorge um bürokratische Hürden.

Verwaltung

24/7 Pannenhilfe

Mit der 24/7 Pannenhilfe bist du jederzeit abgesichert. Bei einer Panne oder einem technischen Problem steht dir unser Service rund um die Uhr zur Verfügung, sodass du schnell wieder mobil bist.

EASING

VS

Leasing

Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
8-fach-Bereifung
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein
Beratungstermin vereinbaren

ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

Weiterführende Links

Entdecke alle Marken im privaten & gewerblichen All-Inclusive Leasing.

