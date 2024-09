Cupra Raval Technische Daten

Cupra setzt beim Raval auf die MEB Entry Plattform, welche sich in ein paar Aspekten von der normalen MEB unterscheidet. Der Raval ist nur 4,04m lang, wird aber deutlich bessere Platzverhältnisse als der Seat Ibiza haben und ein Kofferraumvolumen, welches für einen Kleinwagen ebenso sehr üppig ist. Im Gegensatz zu den bisherigen Modellen wird der Raval Frontantrieb haben und somit einen Elektromotor an der Front haben. Dieser hat in der aktuellen seriennahen Studie beeindruckende 226PS. Der Raval soll damit in unter 7 Sekunden den Standardsprint von 0 auf 100km/h schaffen und bei normaler Fahrweise wohl eine gute Reichweite von bis zu 450km nach WLTP schaffen. Laden von 10 auf 80% soll innerhalb von nur 20 Minuten gelingen.