Kia hat für das Jahr 2024 eine eindrucksvolle Palette an Elektrofahrzeugen geplant. Neben dem bereits eingeführten EV9 wird der EV5 als nächstes Modell auf den Markt kommen, gefolgt vom EV4 und EV3. Kia setzt konsequent auf die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte und bietet seinen Kunden somit eine breite Auswahl an umweltfreundlichen Optionen. Zudem gibt es Spekulationen darüber, dass der beliebte Kia Stinger als EV8 in einer Elektroversion erscheinen könnte, was die Vielfalt der Elektrofahrzeuge von Kia weiter erhöhen würde.