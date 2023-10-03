Zurück zur Startseite

Peugeot e-2008

Reichweite (WLTP)

320 km

0-100 km/h

9 sek

Motorleistung

100 kW

Peugeot e-2008
HellDunkel

5.000 km, € 5.000 Anzahlung, 24 Monate

ab € 195 mtl.

Jetzt konfigurieren

Peugeot e-2008 Technische Daten

Peugeot e-2008

Schwarz

ab € 195 mtl.

Jetzt konfigurieren
Batteriekapazität
50 kWh
Reichweite (WLTP)
320 km
Stromverbrauch (WLTP, auf 100km)
16.1 kWh
Schnellladezeit
30 min
Max. Ladegeschwindigkeit
100 kW

Peugeot e-2008 Ausstattungen

Peugeot e-2008

Schwarz

ab € 195 mtl.

Jetzt konfigurieren
Highlights

(geringfügige Abweichungen möglich)

3-phasiges Laden

Alufelgen

Einparkhilfe hinten

Klimaanlage

Stoffsitze

Wärmepumpe

Sonstiges

Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Schuko)

Peugeot e-2008 Reichweite

Schwarz

Peugeot e-2008

2020 - 2022

ab € 195 mtl.

Jetzt konfigurieren
320 km

Beliebte alternative E-Autos als Neuwagen

Weiterführende Links

ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

#OnOurMissionForNoEmission
0800 80 80 906(10:00 - 17:00)
sales@insta-drive.com
YoutubeLinkedInInstagramTikTokFacebook

Jetzt für den Newsletter anmelden:

Copyright © 2022 INSTADRIVE GmbH oder Tochtergesellschaften – Alle Rechte vorbehalten Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Verwendung Ihrer Daten für eigene werbliche Zwecke für ähnliche Waren und Dienstleistungen ist nicht ausgeschlossen. Sie können dieser Verwendung jederzeit widerrufen, ohne dass für den Widerspruch andere als Übermittlungsgebühren nach den Basistarifen entstehen.