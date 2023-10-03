Peugeot e-2008
Reichweite (WLTP)
320 km
0-100 km/h
9 sek
Motorleistung
100 kW
5.000 km, € 5.000 Anzahlung, 24 Monate
Peugeot e-2008 Technische Daten
Peugeot e-2008 Ausstattungen
Highlights
(geringfügige Abweichungen möglich)
3-phasiges Laden
Alufelgen
Einparkhilfe hinten
Klimaanlage
Stoffsitze
Wärmepumpe
Sonstiges
Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Schuko)
Peugeot e-2008 Reichweite
Peugeot
Peugeot e-2008
2020 - 2022
