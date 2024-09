Die Bewegung der elektrischen Kofferraumklappe kann unterbrochen werden, indem du einmal auf die Taste für den hinteren Kofferraum am Schlüssel klickst. Ein erneuter Doppelklick setzt die Klappe in die entgegengesetzte Richtung in Bewegung, sofern sie nicht vollständig geschlossen oder geöffnet war.