Fiat Panda Elektro Technische Daten

Fiat setzt beim Panda EV auf die aus dem Citroen e-C3 bekannte Smart Car Plattform. Mit einem Elektromotor an der Vorderachse und einer Leistung von 113 PS beschleunigt der Fiat in nur 11 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 135 km/h. Dank seines 44 kWh großen LFP-Akkus beträgt die WLTP-Reichweite des Fiat Panda Elektro beeindruckende 320 km. Das Aufladen erfolgt mit bis zu 100 kW an der Schnellladesäule und bis zu 11 kW an der Wallbox. Fiat setzt mit diesem Modell neue Standards und bietet ein Elektroauto mit solider technischer Grundlage zu einem erschwinglichen Preis von nur 20.000 €.