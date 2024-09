Ein smart Elektroauto wie der smart #1 bietet eine Reichweite von 420 km nach WLTP, was ihn sehr alltagstauglich macht. Zwar kann bei Gebrauchtwagen die Reichweite minimal darunter liegen, aber dank seines großen Akkus bleibt der smart #1 auch dann noch alltagstauglich. Elektroautos von smart sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit, was bedeutet, dass sie auch nach mehreren Jahren noch eine gute Leistung bieten können. Wenn du dich für einen smart Gebrauchtwagen interessierst, bietet INSTADRIVE die besten Angebote, einschließlich attraktiver Leasingoptionen und umfassender Garantien. So kannst du sicher sein, dass du ein zuverlässiges Fahrzeug bekommst, das deinen Bedürfnissen entspricht und dich sicher ans Ziel bringt.