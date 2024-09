Definitiv! Dein Ford, ob Capri Elektro, Explorer Elektro oder Mustang Mach-E, ist mit einem Typ-2-Anschluss ausgestattet. Dieser Anschluss ist der Standard in Europa für das Laden von Elektrofahrzeugen und ermöglicht dir schnelles und effizientes Aufladen, sowohl an öffentlichen als auch an privaten Ladestationen.

Ein Typ-2-Ladekabel bietet zahlreiche Vorteile:

Umfassende Kompatibilität: Der Typ-2-Stecker ist weit verbreitet und passt zu den meisten Ladestationen in Europa.

Schnelles Laden: Mit einem Typ-2-Ladekabel kannst du deinen Ford schnell und effizient aufladen.

Zuverlässige Robustheit: Der Typ-2-Stecker ist langlebig und ideal für den täglichen Gebrauch.

Fazit: Ein Typ-2-Ladekabel ist die perfekte Wahl, um deinen Ford sicher und schnell aufzuladen.