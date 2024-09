Ja, der Renault Clio wird weiterhin produziert und ist sogar noch besser geworden! Mit der Einführung des Elektroantriebs geht der Clio in eine neue Ära der Modernität über. Wenn du einen Renault Clio kaufen möchtest, solltest du auch das Leasing in Betracht ziehen. Beim Leasing zahlst du monatliche Raten, ohne das Fahrzeug zu besitzen. Das bedeutet weniger Stress, da du dich nicht um den Wiederverkauf oder die Wartung kümmern musst. Mit INSTADRIVE kannst du den Renault Clio Elektro schon jetzt kostenlos vorreservieren und wirst benachrichtigt, sobald das Modell im Konfigurator verfügbar ist. So kannst du sicher sein, dass du zu den Ersten gehörst, die dieses neue und verbesserte Modell erleben dürfen!