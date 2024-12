Der türkische Hersteller TOGG plant, 2025 mit seinen innovativen Elektrofahrzeugen, dem SUV T10X und der Limousine T10F, in Europa durchzustarten. Mit einer europäischen Niederlassung in Stuttgart zeigt TOGG seine Ambitionen, sich in neuen Märkten zu etablieren. Beide Modelle kombinieren modernes Design, fortschrittliche Technologie und einen umweltfreundlichen Antrieb, um Fahrern eine zukunftsweisende Alternative zu bieten. Die ersten Fahrzeuge von TOGG werden im Laufe des Jahres 2025 erwartet und versprechen eine spannende Ergänzung zum Markt der Elektromobilität. Schon heute kannst du den T10F kostenlos bei INSTADRIVE vorreservieren und dich auf ein neues Kapitel nachhaltiger Mobilität freuen, das mit TOGG in Europa eingeläutet wird.