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LR

2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)

2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)

Kia e-Niro LR

Reichweite (WLTP)

455 km

0-100 km/h

7.8 sek

Motorleistung

150 kW

Kia e-Niro LR
HellDunkel

5.000 km, € 2.500 Anzahlung, 24 Monate

ab € 169 mtl.

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Kia e-Niro Technische Daten

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2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)

2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)

Kia e-Niro LR

Weiß

ab € 169 mtl.

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Batteriekapazität
64 kWh
Reichweite (WLTP)
455 km
Stromverbrauch (WLTP, auf 100km)
15.9 kWh
Schnellladezeit
45 min
Max. Ladegeschwindigkeit
80 kW

Kia e-Niro Ausstattungen

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2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)

2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)

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Weiß

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Highlights

(geringfügige Abweichungen möglich)

3-phasiges Laden

Abstandstempomat

Android Auto

Apple CarPlay

Einparkhilfe hinten

Klimaautomatik

Lenkradheizung

Navigationssystem

Rückfahrkamera

Schlüsselloses Zugangssystem

Sitzheizung vorne

Teilledersitze

Typ 2 / Typ 2 Ladekabel

Wärmepumpe

Sonstiges

Kia e-Niro Reichweite

Weiß

Kia e-Niro LR

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ab € 169 mtl.

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455 km
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ab € 279 mtl.

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455 km

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