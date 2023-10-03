LR
2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)
2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)
Kia e-Niro LR
Reichweite (WLTP)
455 km
0-100 km/h
7.8 sek
Motorleistung
150 kW
5.000 km, € 2.500 Anzahlung, 24 Monate
ab € 169 mtl.Jetzt konfigurieren
Kia e-Niro Technische Daten
LR
2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)
2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)
Kia e-Niro LR
ab € 169 mtl.
Kia e-Niro Ausstattungen
LR
2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)
2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)
Kia e-Niro LR
ab € 169 mtl.
Highlights
(geringfügige Abweichungen möglich)
3-phasiges Laden
Abstandstempomat
Android Auto
Apple CarPlay
Einparkhilfe hinten
Klimaautomatik
Lenkradheizung
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Schlüsselloses Zugangssystem
Sitzheizung vorne
Teilledersitze
Typ 2 / Typ 2 Ladekabel
Wärmepumpe
Sonstiges
Kia e-Niro Reichweite
Kia
Kia e-Niro LR
2021-2023 (10,5kW AC, 64 kWh)
ab € 169 mtl.Jetzt konfigurieren
Kia e-Niro LR
2019-2020 (3,6kW AC, 64 kWh)
ab € 279 mtl.Jetzt konfigurieren