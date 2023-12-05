Opel Mokka-e
Reichweite (WLTP)
339 km
0-100 km/h
9.2 sek
Motorleistung
100 kW
5.000 km, € 1 500 Anzahlung, 24 Monate
ab € 219 /MonatJetzt konfigurieren
Opel Mokka-e Technische Daten
Opel Mokka-e
ab € 219 /Monat
Opel Mokka-e Ausstattungen
Opel Mokka-e
ab € 219 /Monat
Highlights
(geringfügige Abweichungen möglich)
Fernlichtassistent
Klimaanlage
LED-Scheinwerfer
Spurfolgeassistent
Tempomat
Typ 2 / Typ 2 Ladekabel
Sonstiges
Opel Mokka-e Reichweite
Opel
Opel Mokka-e
2021 - 2023
ab € 219 /MonatJetzt konfigurieren