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Opel Mokka-e

Reichweite (WLTP)

339 km

0-100 km/h

9.2 sek

Motorleistung

100 kW

Opel Mokka-e
GrünHellDunkel

5.000 km, € 1 500 Anzahlung, 24 Monate

ab € 219 /Monat

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Opel Mokka-e Technische Daten

Opel Mokka-e

Grün

ab € 219 /Monat

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Batteriekapazität
50 kWh
Reichweite (WLTP)
339 km
Stromverbrauch (WLTP, auf 100km)
15.8 kWh
Schnellladezeit
30 min
Max. Ladegeschwindigkeit
100 kW

Opel Mokka-e Ausstattungen

Opel Mokka-e

Grün

ab € 219 /Monat

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Highlights

(geringfügige Abweichungen möglich)

Fernlichtassistent

Klimaanlage

LED-Scheinwerfer

Spurfolgeassistent

Tempomat

Typ 2 / Typ 2 Ladekabel

Sonstiges

Opel Mokka-e Reichweite

Opel Mokka-e

Opel Mokka-e

2021 - 2023

ab € 219 /Monat

Jetzt konfigurieren
339 km

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