Sprachsteuerung im Tesla Model 3 verwenden

Das Tesla Model 3 bietet eine umfangreiche Sprachsteuerung, mit der du zahlreiche Funktionen des Fahrzeugs steuern kannst. Hier erfährst du, wie du die Sprachsteuerung nutzen und welche Befehle du verwenden kannst.

Aktivierung der Sprachsteuerung

Sprachbefehl starten:

Drücke kurz die rechte Scrolltaste am Lenkrad. Ein Signalton bestätigt, dass die Sprachsteuerung aktiviert ist und du deinen Befehl aussprechen kannst​​.



Beispiele für Sprachbefehle

Navigation:

Zu einem Ort navigieren : „Zu [Ort] navigieren“

Nach Hause oder zur Arbeit navigieren : „Nach Hause navigieren“ oder „Zur Arbeit navigieren“

Nächste Supercharger anzeigen: „Supercharger in der Nähe anzeigen“​​.



Telefon und Kontakte:

Anrufen : „[Kontaktname/Telefonnummer] anrufen“

Textnachricht senden: „Text an [Kontaktname/Telefonnummer] schreiben“​​.



Mediensteuerung:

Musik abspielen : „[Titel/Interpret] spielen“

Lautstärke anpassen : „Lautstärke erhöhen/verringern“

Wiedergabe steuern: „Nächster Titel“, „Pause“, „Weiterspielen“​​.



Fahrzeugfunktionen:

Klimaanlage anpassen : „Temperatur auf [Temperatur] einstellen“

Scheibenwischer steuern : „Scheibenwischer einschalten/ausschalten“, „Geschwindigkeit des Scheibenwischers erhöhen“

Türen verriegeln/entriegeln : „Türen verriegeln/entriegeln“

Ladeanschluss steuern: „Ladeanschluss öffnen/schließen“​​.



Apps und Einstellungen:

Apps öffnen : „[App-Name] öffnen“ (z.B. „Telefon öffnen“, „Kino öffnen“)

Einstellungen anpassen : „Bildschirmhelligkeit erhöhen“ oder „Benutzerhandbuch anzeigen“

Feedback geben: „Bericht“, „Feedback“ oder „Fehlerbericht“ sagen, gefolgt von deinem Kommentar​​.



Tipps zur Verbesserung der Spracherkennung

Klare und deutliche Sprache : Sprich langsam und deutlich, um die Genauigkeit der Spracherkennung zu erhöhen.

Stichworte verwenden : Bei komplexeren Befehlen mehrere Stichworte verwenden, z.B. „Spiele [Titel] von [Interpret]“.

Position des Mikrofons beachten: Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist und sich keine lauten Störgeräusche im Hintergrund befinden​​.



Mit der Sprachsteuerung des Tesla Model 3 kannst du viele Funktionen deines Fahrzeugs sicher und bequem steuern, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.

